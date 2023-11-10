Формирование правительства Испании: социалисты заручились поддержкой баскских националистов

Националистическая баскская партия Испании PNV согласилась поддержать действующего премьер-министра Педро Санчеса в его стремлении добиться еще одного срока на посту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Mundo.

Исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес и председатель PNV Андони Ортузар подпишут в 11:00 в Конгрессе депутатов пакт, который обеспечит переизбрание кандидата от социалистов. Пять голосов от PNV гарантируют, что Санчес будет избран на первом голосовании за кандидатуру премьера с общей поддержкой 178 голосов.

Санчес повторяет политический жест, который он уже делал с Ортузаром в декабре 2019 года, когда PNV была "желанным партнером". Президент баскских националистов сообщил, что чувствует, что его используют как салфетку, чтобы стирать неудачи Санчеса во время последнего срока.

В последние дни баскские националисты хранили молчание о своих контактах с социалистами, в то время как партия Санчеса договаривалась с каталонской Junts.

Согласие PNV является ключевым для социалистов, чтобы сделать официальными все политические договоренности, необходимые Санчесу для избрания.

Следует отметить, что баскские националисты хотят, чтобы следующий состав парламента позволил начать дебаты о "многонациональной" территориальной модели, в которой будет признан "национальный" характер Страны Басков.

Накануне стало известно о договоренности социалистов с каталонской партией Junts: последняя готова поддержать переизбрание Санчеса в обмен на амнистию каталонских сепаратистов.

Потенциальная амнистия встретила жесткое осуждение со стороны консервативных оппонентов Санчеса, которые организовали крупные протесты и обвинили его в том, что он поставил под угрозу верховенство права в Испании ради собственной политической выгоды.

В среду комиссар Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс выразил обеспокоенность и обратился к испанскому правительству с письмом, в котором попросил предоставить более подробную информацию об обсуждаемом соглашении об амнистии.

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