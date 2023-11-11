Макрон: Ізраїль має припинити бомбити жінок і дітей в Газі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких – жінки і діти.

Про це Макрон сказав BBC в інтерв’ю, опублікованому ввечері в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголосив, що Франція чітко засуджує терористичні дії ХАМАС, але, визнаючи право Ізраїлю захищати себе, "ми закликаємо їх припинити ці бомбардування" в Газі.

"Де-факто – сьогодні бомбардують цивільних – де-факто. Ці діти, ці жінки, ці старі люди піддаються бомбардуванням і гинуть. Для цього немає жодних підстав і жодної легітимності. Тому ми закликаємо Ізраїль зупинитися", – сказав французький президент.

Коли його запитали, чи хоче він, щоб інші лідери – в тому числі в США і Великій Британії – приєдналися до його закликів до припинення вогню, він відповів: "Сподіваюся, що так і буде".

Макрон також відмовився сказати, що Ізраїль порушив міжнародне право в Газі. "Я не суддя. Я глава держави", – зазначив він, додавши, що було б неправильно критикувати Ізраїль, "партнера і друга", таким чином лише через місяць після нападу на нього.

Ізраїль стверджує, що атакує військові цілі відповідно до міжнародного права та вживає заходів для зменшення жертв серед цивільного населення, наприклад, попереджає перед ударами та закликає людей евакуюватися.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу швидко відреагував на коментарі Макрона, заявивши, що країни повинні засуджувати ХАМАС, а не Ізраїль.

"Злочини, які ХАМАС скоює сьогодні в Газі, будуть скоєні завтра в Парижі, Нью-Йорку та в будь-якій точці світу", – йдеться в заяві офісу Нетаньягу.

Інтерв'ю Макрона вийшло в ефір через день після того, як у Парижі відбулася гуманітарна конференція щодо Гази.

У четвер, 9 листопада, Ізраїль погодився запроваджувати чотиригодинні щоденні гуманітарні паузи під час військових операцій у північній частині Гази.