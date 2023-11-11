Макрон: Израиль должен прекратить бомбить женщин и детей в Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Израиль должен прекратить бомбардировки Газы и убийства мирных жителей, среди которых – женщины и дети.

Об этом Макрон сказал BBC в интервью, опубликованном вечером в пятницу, сообщает "Европейская правда".

Макрон подчеркнул, что Франция четко осуждает террористические действия ХАМАС, но, признавая право Израиля защищать себя, "мы призываем их прекратить эти бомбардировки" в Газе.

"Де-факто – сегодня бомбардируют гражданских – де-факто. Эти дети, эти женщины, эти старики подвергаются бомбардировкам и гибнут. Для этого нет никаких оснований и никакой легитимности. Поэтому мы призываем Израиль остановиться", – сказал французский президент.

Когда его спросили, хочет ли он, чтобы другие лидеры – в том числе в США и Великобритании – присоединились к его призывам к прекращению огня, он ответил: "Надеюсь, что так и будет".

Макрон также отказался сказать, что Израиль нарушил международное право в Газе. "Я не судья. Я глава государства", – отметил он, добавив, что было бы неправильно критиковать Израиль, "партнера и друга", таким образом лишь спустя месяц после нападения на него.

Израиль утверждает, что атакует военные цели в соответствии с международным правом и принимает меры для уменьшения жертв среди гражданского населения, например, предупреждает перед ударами и призывает людей эвакуироваться.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстро отреагировал на комментарии Макрона, заявив, что страны должны осуждать ХАМАС, а не Израиль.

"Преступления, которые ХАМАС совершает сегодня в Газе, будут совершены завтра в Париже, Нью-Йорке и в любой точке мира", – говорится в заявлении офиса Нетаньяху.

Интервью Макрона вышло в эфир через день после того, как в Париже состоялась гуманитарная конференция по Газе.

В четверг, 9 ноября, Израиль согласился вводить четырехчасовые ежедневные гуманитарные паузы во время военных операций в северной части Газы.