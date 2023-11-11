В Исландии призвали к эвакуации населения из-за риска извержения вулкана

Агентство гражданской защиты Исландии приказало тысячам жителей юго-западного города Гриндавик эвакуироваться из-за угрозы извержения вулкана.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Агентство гражданской защиты Исландии объяснило, что приняло решение об эвакуации после того, как Исландское метеорологическое бюро не смогло исключить, что "магматический тоннель, который сейчас формируется, может достичь Гриндавика", где проживают около 4 тысяч человек.

В своем заявлении в пятницу агентство отметило, что люди должны покинуть город. В то же время оно подчеркнуло, что это не экстренная эвакуация, и призвало жителей "сохранять спокойствие, потому что у нас есть достаточно времени для реагирования".

"Немедленной опасности не существует, эвакуация является в первую очередь превентивной, главной целью которой является безопасность всех жителей Гриндавика", – добавили в ведомстве.

В пятничном заявлении метеорологического бюро сказано, что "произошли значительные изменения в сейсмической активности", а подземные толчки приближались к Гриндавику в течение дня. Магма, вероятно, распространилась под городом, и "невозможно точно определить", может ли она выйти на поверхность и где именно.

"Количество магмы значительно больше, чем то, что наблюдалось в крупнейших магматических интрузиях, связанных с извержением возле Фаградальсфьятля", – отметили в бюро.

В последние недели полуостров Рейкьянес находится в состоянии повышенной готовности после периода сейсмической активности, начавшегося 25 октября.

Из-за землетрясений был вынужден временно закрыться популярный геотермальный курорт "Голубая лагуна" в Рейкьянсе.

Накануне Исландия объявила чрезвычайное положение из-за опасений относительно извержения вулкана. Тысячи подземных толчков были зафиксированы вокруг вулкана Фаградальсфьяль за последние недели.