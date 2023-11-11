В Италии произошел взрыв в приюте для мигрантов, 30 пострадавших

В итальянском муниципалитете Сан-Лоренцо Нуово, что в провинции Витербо, около часа ночи произошел взрыв, который полностью разрушил приют для мигрантов,

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство ANSA.

Здание получило очень серьезные повреждения, обломки завалили 30 человек, которые проживали в мини-квартирах. Пострадали просители убежища, преимущественно мужчины, а также женщины без детей.

ФОТО: ANSA

Все пострадавшие получили в основном нетяжелые ранения, за исключением одного человека, которого доставили на вертолете в Рим. Этот человек находится в коме и интубирован.

В результате взрыва разрушены прилегающие к зданию столярная мастерская и винодельня.

На место происшествия прибыли три вертолета, они доставили пострадавших в больницы Витербо, Монтефьясконе, Сиены и Рима.

На месте также работали несколько пожарных бригад из Витербо и Тарквинии. О причине взрыва не сообщается.

В последнее время Италия находится под значительным миграционным давлением, особенно из-за прибытия большого количества нелегалов на остров Лампедуза, который стал основными "воротами в Европу" для людей, пытающихся попасть в ЕС из Африки.

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что в миграционном кризисе "на карту поставлено будущее Европы".

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони ужесточило условия заключения для перевозчиков нелегалов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.