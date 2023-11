Глава МЗС Молдови подякував Україні за допомогу з поверненням молдован з Гази

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску у суботу подякував Україні за допомогу з евакуацією 9 молдовських громадян з сектора Гази.

Про це Попеску написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Ще 9 громадян Молдови були успішно евакуйовані з Гази і прибули сьогодні до Кишинева. Велике спасибі Україні та моєму другові Дмитру Кулебі за допомогу повернути наших громадян додому з Каїра", – написав міністр, відзначивши "новий спільний дипломатичний успіх".

9 more citizens of Moldova have been successfully evacuated from Gaza and arrived today in Chișinău.



Many thanks to Ukraine and my friend @DmytroKuleba for helping to bring our citizens home from Cairo. A new joint diplomatic success. pic.twitter.com/NOAEbbFkPO