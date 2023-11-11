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Глава МЗС Молдови подякував Україні за допомогу з поверненням молдован з Гази

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Субота, 11 листопада 2023, 19:55

Глава МЗС Молдови Ніку Попеску у суботу подякував Україні за допомогу з евакуацією 9 молдовських громадян з сектора Гази.

Про це Попеску написав у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Ще 9 громадян Молдови були успішно евакуйовані з Гази і прибули сьогодні до Кишинева. Велике спасибі Україні та моєму другові Дмитру Кулебі за допомогу повернути наших громадян додому з Каїра", – написав міністр, відзначивши "новий спільний дипломатичний успіх". 

10 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про евакуацію Києвом з сектора Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

Раніше президентка Молдови Мая Санду повідомляла, що з сектора Гази вдалося евакуювати 36 громадян Молдови, та подякувала за сприяння у цьому Румунії та Україні.

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