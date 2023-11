Глава МИД Молдовы поблагодарил Украину за помощь с возвращением молдован из Газы

Глава МИД Молдовы Ник Попеску в субботу поблагодарил Украину за помощь с эвакуацией 9 молдавских граждан из сектора Газа.

Об этом Попеску написал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Еще 9 граждан Молдовы были успешно эвакуированы из Газы и прибыли сегодня в Кишинев. Большое спасибо Украине и моему другу Дмитрию Кулебе за помощь вернуть наших граждан домой из Каира", – написал министр, отметив "новый общий дипломатический успех".

9 more citizens of Moldova have been successfully evacuated from Gaza and arrived today in Chișinău.



Many thanks to Ukraine and my friend @DmytroKuleba for helping to bring our citizens home from Cairo. A new joint diplomatic success. pic.twitter.com/NOAEbbFkPO