Макрон збирає на зустріч лідерів релігійних громад на тлі подій на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок збирає на зустріч лідерів усіх релігійних громад у спробі зберегти єдність суспільства на тлі ескалації на Близькому Сході.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Макрон запросив представників основних релігійних громад Франції на зустріч у Єлисейському палаці, що має початися о 9:30 за місцевим часом.

"У продовження заклику до єдності нації і братерства, який президент висловив у листі до громадян Франції, президент прийме представників релігійних громад", – повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.

Напередодні у Парижі відбувся ініційований керівництвом парламенту марш проти антисемітизму як відповідь на сотні інцидентів, що сталися у Франції після нової ескалації на Близькому Сході. У ньому взяли участь понад 100 тисяч людей.

Менші акції відбулися також в багатьох інших французьких містах.

Переважна більшість французів висловили підтримку цій ініціативі.