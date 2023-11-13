Макрон збирає на зустріч лідерів релігійних громад на тлі подій на Близькому Сході
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок збирає на зустріч лідерів усіх релігійних громад у спробі зберегти єдність суспільства на тлі ескалації на Близькому Сході.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Макрон запросив представників основних релігійних громад Франції на зустріч у Єлисейському палаці, що має початися о 9:30 за місцевим часом.
"У продовження заклику до єдності нації і братерства, який президент висловив у листі до громадян Франції, президент прийме представників релігійних громад", – повідомили у пресслужбі Єлисейського палацу.
Напередодні у Парижі відбувся ініційований керівництвом парламенту марш проти антисемітизму як відповідь на сотні інцидентів, що сталися у Франції після нової ескалації на Близькому Сході. У ньому взяли участь понад 100 тисяч людей.
Менші акції відбулися також в багатьох інших французьких містах.
Переважна більшість французів висловили підтримку цій ініціативі.