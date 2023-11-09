Більшість французів схвалюють марш проти антисемітизму, який планують на вихідні
Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму, який пройде у Парижі наступної неділі.
Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене Odoxa-Backbone Consulting на замовлення видання.
7 з 10 опитаних схвалюють проведення маршу проти антисемітизму, ініційованого президенткою Нацасамблеї, депутаткою з партії Макрона "Відродження" Яель Брон-Піве та очільником Сенату, представником "Республіканців" Жераром Лашером.
Pour la République,— Gérard Larcher (@gerard_larcher) November 9, 2023
Contre l’antisémitisme,
Marchons ! 🇫🇷 pic.twitter.com/R7KnlZ9lV4
Опитування не засвідчило великих розбіжностей у підтримці ініціативи залежно від політичних симпатій респондентів.
Навіть виборці "Нескореної Франції", лідер якої Жан-Люк Меланшон гостро розкритикував майбутню ходу як зустріч "прихильників беззаперечної підтримки масових убивств", підтримують її – ініціативу вважають правильною 75% таких респондентів. 79% з них вважають, що хода проти антисемітизму не може бути прирівняна до підтримки дій уряду Ізраїлю.
Натомість серед прихильників правопопулістського "Національного об’єднання" найнижча кількість тих, хто схвально оцінює ініціативу, порівняно з прихильниками інших партій (але все одно це більшість – 70%). При цьому, лідери "Нацоб’єднання", Марін Ле Пен і Жордан Барделла, серед перших політиків заявили, що доєднаються.
При цьому 59% респондентів вважають неправильною відмову окремих політиків брати брати участь у ході поруч з "Нацоб’єднанням".
Як повідомляли раніше, від початку ескалації на Близькому Сході і до кінця жовтня у Франції зареєстрували майже 900 антисемітських інцидентів. За даними опитувань, цим стурбовані 83% громадян.
Єврокомісія заявила про "надзвичайний сплеск антисемітизму" загалом у Європі через події на Близькому Сході та засудила такі прояви.