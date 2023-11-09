Більшість французів схвалюють марш проти антисемітизму, який планують на вихідні

Переважна більшість французів схвалюють ініціативу маршу проти антисемітизму, який пройде у Парижі наступної неділі.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це свідчить опитування, проведене Odoxa-Backbone Consulting на замовлення видання.

7 з 10 опитаних схвалюють проведення маршу проти антисемітизму, ініційованого президенткою Нацасамблеї, депутаткою з партії Макрона "Відродження" Яель Брон-Піве та очільником Сенату, представником "Республіканців" Жераром Лашером.

Опитування не засвідчило великих розбіжностей у підтримці ініціативи залежно від політичних симпатій респондентів.

Навіть виборці "Нескореної Франції", лідер якої Жан-Люк Меланшон гостро розкритикував майбутню ходу як зустріч "прихильників беззаперечної підтримки масових убивств", підтримують її – ініціативу вважають правильною 75% таких респондентів. 79% з них вважають, що хода проти антисемітизму не може бути прирівняна до підтримки дій уряду Ізраїлю.

Натомість серед прихильників правопопулістського "Національного об’єднання" найнижча кількість тих, хто схвально оцінює ініціативу, порівняно з прихильниками інших партій (але все одно це більшість – 70%). При цьому, лідери "Нацоб’єднання", Марін Ле Пен і Жордан Барделла, серед перших політиків заявили, що доєднаються.

При цьому 59% респондентів вважають неправильною відмову окремих політиків брати брати участь у ході поруч з "Нацоб’єднанням".

Як повідомляли раніше, від початку ескалації на Близькому Сході і до кінця жовтня у Франції зареєстрували майже 900 антисемітських інцидентів. За даними опитувань, цим стурбовані 83% громадян.

Єврокомісія заявила про "надзвичайний сплеск антисемітизму" загалом у Європі через події на Близькому Сході та засудила такі прояви.