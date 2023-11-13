Главная оппозиционная партия Греции раскололась

Главная оппозиционная партия Греции претерпела раскол после того, как левая фракция объявила о выходе из ее рядов, обвинив недавно избранного лидера партии в отходе от ее основной идеологии в пользу "правого популизма".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Фракция "Зонтик" экс-министра финансов в правительстве СИРИЗА в 2015-19 годах Эвклида Цакалотоса объявила о своем выходе из партии, обвинив лидера партии Стефаноса Касселакиса в "трампистских практиках и правом популизме".

Партийному расколу предшествовало громкое поражение политической силы от консервативной "Новой демократии" на двойных выборах в мае и июне, а также заявление Касселакиса о том, что он хочет исключить трех известных членов фракции "Зонтик" – всех бывших министров, которые критиковали его во время выступлений на телевидении.

Речь идет об экс-министре энергетики и окружающей среды Паносе Скурлетисе, бывшем первом заместителе министра национальной обороны и министре миграционной политики Димитрисе Вицасе, а также бывшем министре образования Никосе Филисе.

Когда стало понятно, что ему не удастся добиться своего в партийных органах, лидер СИРИЗА заявил, что вынесет этот вопрос на референдум среди членов политсилы. Это предложение вызвало возражения даже среди его союзников.

На бурном заседании Центрального комитета партии в субботу конфронтационную речь лидера часто прерывали аплодисментами и возгласами "Позор!", после чего "Зонтик", а также сторонники главной соперницы Касселакиса на выборах лидера партии в сентябре прошлого года Эфи Ахциоглу, покинули заседание еще до его завершения.

Хотя сторонники "Зонтика" не прояснили своих будущих планов, ожидается, что они сформируют новую левую политическую партию. Они также имеют поддержку большей части молодежного крыла СИРИЗА.

В то же время Ахциоглу и ее группа, хотя пока не покидают партию, раскритиковала "глубоко оскорбительную и раскольническую речь" Касселакиса и обвинила его в использовании лексики ультраправых.

Напомним, в сентябре многолетний лидер СИРИЗА Алексис Ципрас после неудачи на парламентских выборах ушел в отставку, его место занял политический новичок Стефанос Касселакис.

Касселакис неожиданно обошел ведущих членов СИРИЗА во время первого тура голосования за лидера 16 сентября благодаря кампании в соцсетях, где он пообещал положить конец власти "Новой демократии" – правой политсилы, победившей на последних парламентских выборах.