Головний борець з антисемітизмом у Німеччині розкритикував Грету Тунберг

Уповноважений з питань антисемітизму федерального уряду Німеччини Фелікс Кляйн різко розкритикував шведську екоактивістку Грету Тунберг через її заяви про війну на Близькому Сході на нещодавній кліматичній демонстрації в Амстердамі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кляйн сказав у коментарі Spiegel.

На думку німецького посадовця, Тунберг під час акції, організованої рухом "П’ятниці заради майбутнього", завдала шкоди глобальному руху на захист клімату і "руйнувала себе та свою репутацію борця проти зміни клімату".

"Її однобокі заяви щодо близькосхідного конфлікту є антиізраїльськими, а також антисемітськими, оскільки вона завуальовано заперечує право Ізраїлю на існування", – заявив Кляйн.

Він додав, що "П'ятниці заради майбутнього" відмовилися від своєї справжньої мети і "тепер в основному роблять собі ім'я радикальними позиціями щодо Ізраїлю та антиєврейськими конспірологічними ідеями".

Як вказує Spiegel, на акції в Амстердамі Грета Тунберг з’явилась із традиційною чорно-білою палестинською хусткою на шиї, а також заявила, що рух на захист клімату зобов'язаний "прислухатися до голосів тих, кого пригноблюють і хто бореться за мир і справедливість".

Крім того, Тунберг кілька разів скандувала: "Немає кліматичної справедливості на окупованій землі", ймовірно, натякаючи на палестинські території, окуповані Ізраїлем.

Шведську екоактивістку й раніше критикували за те, що вона не згадувала про ізраїльські жертви різанини, влаштованої терористичним угрупованням ХАМАС 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.

Німецький канцлер Олаф Шольц раніше пообіцяв дотримуватися "нульової толерантності" до антисемітизму, посилаючись на відповідальність перед Ізраїлем, враховуючи роль Німеччини у Голокості.