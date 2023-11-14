Главный борец с антисемитизмом в Германии раскритиковал Грету Тунберг

Уполномоченный по вопросам антисемитизма федерального правительства Германии Феликс Кляйн резко раскритиковал шведскую экоактивистку Грету Тунберг из-за ее заявления о войне на Ближнем Востоке на недавней климатической демонстрации в Амстердаме.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кляйн сказал в комментарии Spiegel.

По мнению немецкого чиновника, Тунберг во время акции, организованной движением "Пятницы ради будущего", нанесла ущерб глобальному движению в защиту климата и "разрушала себя и свою репутацию борца против изменения климата".

"Ее однобокие заявления относительно ближневосточного конфликта являются антиизраильскими, а также антисемитскими, поскольку она завуалированно отрицает право Израиля на существование", – заявил Кляйн.

Он добавил, что "Пятницы ради будущего" отказались от своей истинной цели и "теперь в основном делают себе имя радикальными позициями в отношении Израиля и антиеврейскими конспирологическими идеями".

Как указывает Spiegel, на акции в Амстердаме Грета Тунберг появилась с традиционным черно-белым палестинским платком на шее, а также заявила, что движение в защиту климата обязано "прислушиваться к голосам тех, кого угнетают и кто борется за мир и справедливость".

Кроме того, Тунберг несколько раз скандировала: "Нет климатической справедливости на оккупированной земле", вероятно, намекая на палестинские территории, оккупированные Израилем.

Шведскую экоактивистку и ранее критиковали за то, что она не упоминала об израильских жертвах резни, устроенной террористической группировкой ХАМАС 7 октября, в результате которой погибло около 1200 человек.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее пообещал придерживаться "нулевой толерантности" к антисемитизму, ссылаясь на ответственность перед Израилем, учитывая роль Германии в Холокосте.