Праві посилюють позиції в Португалії на тлі дострокових виборів після корупційного скандалу

Крайня права партія Chega! ("Годі!") в Португалії різко наростила популярність перед майбутніми достроковими виборами, спричиненими відставкою прем’єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.

Про це свідчить опитування агенції Aximage на замовлення португальських мовників TVI та CNN Portugal, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням – першим після корупційного скандалу, – підтримка Chega! зросла до 17%, тоді як на загальнонаціональних виборах у січні 2022 року партія отримала лише 7,3% голосів.

Дві найбільші партії Португалії – правляча Соціалістична, яку представляє Кошта, й правоцентристська Соціал-демократична – мають приблизно однакову підтримку у 26% і 25% голосів.

Разом із лібералами праві сили можуть претендувати на 48% голосів – проти 40% у лівих партій за підсумками виборів, призначених на 10 березня 2024 року.

Минулого тижня президент Португалії оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу, який стосується видання дозволів на розробку покладів літію.

У межах розслідування в Португалії пройшли обшуки в резиденції експрем'єра Кошти та двох міністерствах, було затримано керівника кабінету прем'єр-міністра Віктора Ескарію та бізнесмена Діого Ласерду Мачадо, близького до Кошти.

Читайте також: Обшук у прем'єра: які наслідки матиме "корупційна" відставка голови уряду Португалії.