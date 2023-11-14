Правые усиливают позиции в Португалии на фоне досрочных выборов после коррупционного скандала

Крайне правая партия Chega! ("Хватит!") в Португалии резко нарастила популярность перед предстоящими досрочными выборами, вызванными отставкой премьера Антониу Кошти на фоне коррупционного скандала.

Об этом свидетельствует опрос агентства Aximage по заказу португальских вещателей TVI и CNN Portugal, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу – первому после коррупционного скандала, – поддержка Chega! выросла до 17%, тогда как на общенациональных выборах в январе 2022 года партия получила лишь 7,3% голосов.

Две крупнейшие партии Португалии – правящая Социалистическая, которую представляет Кошта, и правоцентристская Социал-демократическая – имеют примерно одинаковую поддержку в 26% и 25% голосов.

Вместе с либералами правые силы могут претендовать на 48% голосов – против 40% у левых партий по итогам выборов, назначенных на 10 марта 2024 года.

На прошлой неделе президент Португалии объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после отставки премьера Антониу Кошти на фоне коррупционного скандала, который касается выдачи разрешений на разработку залежей лития.

В рамках расследования в Португалии прошли обыски в резиденции экс-премьера Кошты и двух министерствах, были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

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