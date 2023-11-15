Видавець зупиняє продаж книг німецького "знавця Росії", дізнавшись про 600 тисяч євро з РФ

Авторитетне німецьке видавництво оголосило, що призупиняє продаж книг Губерта Зайпеля, що позиціонував себе як провідний "знавець Росії і Путіна", через інформацію про його фінансування російським олігархом.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Видавництво Hoffmann and Campe, що видало дві книги Зайпеля про Росію і Путіна, на запит dpa оголосив, що йому не було нічого відомо про "спонсорську угоду" з російськими грошима для Зайпеля, а після скандалу продаж його книг буде припинено.

Нагадаємо, німецькі журналісти знайшли докази фінансування з Росії Губерта Зайпеля, прихильного до Кремля журналіста ARD, який вважається одним з провідних "знавців Росії" у Німеччині та десятки разів особисто зустрічався з Путіним.

У їхньому розпорядженні опинився текст контракту про "спонсорську підтримку" обсягом 600 тисяч євро для написання однієї з книг Зайпеля про Росію і Путіна, сліди якої ведуть до російського олігарха Алєксєя Мордашова, що ймовірно є не єдиною подібною виплатою.

Зайпель фактично визнав отримання грошей від Мордашова, але наполягає, що кошти буцімто не впливали на зміст книг. У самому контракті написано, що на автора "не покладається ніяких зобов’язань перед спонсором".

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