Издатель останавливает продажу книг немецкого "знатока России", узнав о 600 тысячах евро из РФ

Авторитетное немецкое издательство объявило, что приостанавливает продажу книг Губерта Зайпеля, который позиционировал себя как ведущий "знаток России и Путина", из-за информации о его финансировании российским олигархом.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Издательство Hoffmann and Campe, издавшее две книги Зайпеля о России и Путине, на запрос dpa объявило, что ему не было ничего известно о "спонсорской сделке" с российскими деньгами для Зайпеля, а после скандала продажа его книг будет прекращена.

Напомним, немецкие журналисты нашли доказательства финансирования из России Губерта Зайпеля, благосклонного к Кремлю журналиста ARD, который считается одним из ведущих "знатоков России" в Германии и десятки раз лично встречался с Путиным.

В их распоряжении оказался текст контракта о "спонсорской поддержке" объемом 600 тысяч евро для написания одной из книг Зайпеля о России и Путине, следы которой ведут к российскому олигарху Алексею Мордашову, что, вероятно, было не единственной подобной выплатой.

Зайпель фактически признал получение денег от Мордашова, но настаивает, что средства якобы не влияли на содержание текстов. В самом контракте написано, что на автора "не возлагается никаких обязательств перед спонсором".

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