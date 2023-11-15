Вільнюс роз'яснив деталі дислокації німецької бригади у Литві

Міністерство оборони Литви пояснило, що підпише з Німеччиною міждержавну угоду про розміщення німецької бригади у другій половині 2024 року.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава відомства Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

За його словами, у грудні 2023 року буде підписано план реалізації прийому німецької бригади в Литві, який охоплюватиме цивільну та військову інфраструктуру.

"Тому дуже важливо мобілізувати спільні зусилля всіх державних установ, зокрема муніципалітетів і приватного сектора, для реалізації цього плану", – зазначив Анушаускас.

Міністр зазначив, що одне з найважливіших завдань прийому німецької бригади – узгодження цивільної інфраструктури, включно з усіма необхідними послугами для родин, які прибувають разом із військовими. Крім того, він вважає важливим посилити транспортне сполучення.

Планується, що прибувати до Литви військові німецької бригади будуть поступово. Перших представників Бундесверу Вільнюс очікує 2024 року, а до 2027 року прибути має вся німецька бригада.

Литва збирається розмістити німецьких військових у Вільнюсі та Каунасі, але певні елементи матеріально-технічного забезпечення заплановані і в інших частинах країни.

Раніше повідомляли, що Німеччина визначилася із підрозділами, які на постійній основі сформують 42-гу танкову бригаду її збройних сил у Литві.

Перед цим стало відомо, що Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

У Берліні говорили, що планують відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.