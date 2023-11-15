Вильнюс разъяснил детали дислокации немецкой бригады в Литве

Министерство обороны Литвы объяснило, что подпишет с Германией межгосударственное соглашение о размещении немецкой бригады во второй половине 2024 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил глава ведомства Арвидас Анушаускас, сообщает LRT.

По его словам, в декабре 2023 года будет подписан план реализации приема немецкой бригады в Литве, который будет охватывать гражданскую и военную инфраструктуру.

"Поэтому очень важно мобилизовать совместные усилия всех государственных учреждений, в том числе муниципалитетов и частного сектора, для реализации этого плана", – отметил Анушаускас.

Министр отметил, что одна из важнейших задач приема немецкой бригады – согласование гражданской инфраструктуры, включая все необходимые услуги для семей, прибывающих вместе с военными. Кроме того, он считает важным усилить транспортное сообщение.

Планируется, что прибывать в Литву военные немецкой бригады будут постепенно. Первых представителей Бундесвера Вильнюс ожидает в 2024 году, а к 2027 году прибыть должна вся немецкая бригада.

Литва собирается разместить немецких военных в Вильнюсе и Каунасе, но определенные элементы материально-технического обеспечения запланированы и в других частях страны.

Ранее сообщалось, что Германия определилась с подразделениями, которые на постоянной основе сформируют 42-ю танковую бригаду ее вооруженных сил в Литве.

Перед этим стало известно, что Минобороны Германии сейчас разрабатывает детальную систему финансовых, социальных и кадровых стимулов для того, чтобы способствовать переводу войск на постоянное место дислокации в Литву в ближайшие месяцы.

В Берлине говорили, что планируют отправить дополнительно около четырех тысяч солдат Бундесвера на постоянное место дислокации в Литву для укрепления восточного фланга НАТО.