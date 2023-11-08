Столтенберг: Угорщина має нарешті ратифікувати вступ Швеції у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Будапешт припинити зволікати з ратифікацією вступу Швеції.

Як інформує "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з президенткою Угорщини Каталін Новак.

Він зазначив, що вони з Новак обговорювали процес вступу Швеції у НАТО та нагадав заяви Будапешта про те, що Угорщина "не останньою" ратифікує вступ Швеції.

"Тепер я розраховую, що Угорщина виконає цю обіцянку. Угорський парламент має проголосувати за ратифікацію без подальших зволікань… Вже настав час привітати Швецію як нашого 32-го союзника", – наголосив Єнс Столтенберг.

Столтенберг раніше зазначив, що Швеція має стати повноправним членом Альянсу до кінця листопада.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні дві країни, які досі не ратифікували вступ Швеції до НАТО.

Нещодавно президент Туреччини після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

Одразу після того в угорській опозиції запропонували негайно ставити питання на голосування, проте парламент відхилив пропозицію.

У Стокгольмі висловлюють очікування, що Угорщина все ж ратифікує протокол про вступ Швеції раніше за Туреччину.