Венгрия все еще медлит с заявкой Швеции на вступление в НАТО

Парламент Венгрии все еще не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО: этот вопрос не будет включен в повестку дня предстоящей парламентской сессии, несмотря на ожидания и предыдущие заверения.

Об этом заявила в среду депутат Агнеш Вадаи, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Прошло полтора года с тех пор, как Швеция решила подать заявку на вступление в НАТО. Несмотря на обещание Будапешта, что он не будет последним, кто ратифицирует заявку Швеции, сейчас это кажется неизбежным.

Турция, еще одна страна, которая не одобрила заявление Швеции, приближается к ее ратификации. В Анкаре наблюдается прогресс, и парламентский комитет по иностранным делам должен проголосовать по этому вопросу в четверг. После этого ратификация Соглашения турецким парламентом может произойти быстро.

По данным издания, президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует отвезти положительные новости на эту тему в Берлин в пятницу, где он встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Между тем на заседании венгерского парламента на следующей неделе в Будапеште этот вопрос не будет стоять на повестке дня, поскольку венгерский парламент не готов ратифицировать заявку Швеции, подтвердила прессе в среду Вадаи.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что одобрение Венгрией заявки является "простой формальностью", поскольку этот вопрос уже обсуждался и рассматривался в комитетах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 ноября призвал Будапешт прекратить медлить с ратификацией вступления Швеции.

Ранее в администрации Орбана заявили, что Венгрия ожидает "объяснений" от Швеции относительно ее критики в адрес Будапешта, прежде чем парламент страны ратифицирует протокол о ее вступлении в НАТО.