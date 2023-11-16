Норвегія підтвердила, що готова "оперативно" закрити кордон із Росією

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель на тлі повідомлення про закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні Фінляндії з Росією підтвердила готовність ухвалити подібні заходи і з норвезького боку.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар міністерка дала норвезькій інформагенції NTB.

Голова Мін’юсту Норвегії підкреслила, що наразі підвищеної активності на Сторскогу, єдиному сухопутному прикордонному пункті з Росією, не спостерігається.

"Ми ретельно стежимо за ситуацію, і нам може бути доцільним оперативно закрити кордон у разі потреби", – додала вона.

Мель додала, що Норвегія не фіксує ситуації на кордоні з Росією подібно до тієї, що спостерігається у Фінляндії.

Раніше стало відомо, що уряд Фінляндії вирішив закрити деякі пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.

Після цього Естонія підтвердила готовність вжити аналогічних кроків.