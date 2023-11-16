Норвегия подтвердила, что готова "оперативно" закрыть границу с Россией
Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне сообщения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе Финляндии с Россией подтвердила готовность принять подобные меры и с норвежской стороны.
Как сообщает "Европейская правда", такой комментарий министр дала норвежскому информагентству NTB.
Глава Минюста Норвегии подчеркнула, что сейчас повышенной активности на Сторскогу, единственном сухопутном пограничном пункте с Россией, не наблюдается.
"Мы тщательно следим за ситуацией, и нам может быть целесообразным оперативно закрыть границу в случае необходимости", – добавила она.
Мель добавила, что Норвегия не фиксирует ситуации на границе с Россией подобно той, что наблюдается в Финляндии.
Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.
Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.
После этого Эстония подтвердила готовность принять аналогичные шаги.