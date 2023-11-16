Литва рассмотрит экономическое влияние от закрытия пограничных переходов с РФ и Беларусью

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс изучит вопрос о том, будет ли экономически рационально закрыть переходы с РФ и Беларусью после аналогичного решения Финляндии в ответ на наплыв мигрантов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Президент Литвы назвал этот вопрос актуальным, с учетом того, что страна граничит с двумя недружественными государствами, и эта граница очень длинная.

"Мы, конечно, продолжим рассматривать вопрос о том, насколько экономически рационально сокращать пункты пересечения границы, чтобы, с одной стороны, не пострадала наша экономика, а с другой стороны, была обеспечена безопасность нашей страны и наших людей", – отметил Науседа.

По его мнению, решение Финляндии закрыть некоторые пограничные переходы с РФ основано на объективной информации и данных о том, что могут возникнуть соответствующие вызовы.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

В правительстве Финляндии не исключали и полного закрытия границы с Россией.

Правительство Эстонии также рассматривает возможность закрытия пунктов пересечения границы с Россией после аналогичного решения Финляндии в ответ на наплыв мигрантов.