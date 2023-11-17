В Болгарии футбольные фанаты подрались с полицией: десятки пострадавших

Демонстрация с участием тысяч болельщиков в Болгарии в знак протеста против руководства национальной футбольной федерации, состоявшаяся в четверг, переросла в насилие с десятками пострадавших.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

За несколько минут до начала отборочного матча на Евро-2024 между Болгарией и Венгрией фанаты в Софии начали бросать в полицию самодельные бомбы, камни и пластиковые бутылки. После того, как были подожжены мусорные баки, полиция использовала водомет.

AP

AP

Как сообщили медики, более 20 футбольных фанатов и пять полицейских получили ранения. Еще четверо болельщиков госпитализированы с серьезными травмами.

Полиция задержала около 40 человек, а также изъяла большое количество пиротехники, сигнальных пистолетов, металлических труб и других предметов, запрещенных для массовых собраний.

Последней каплей, которая разозлила уже давно недовольных результатами национальной сборной болельщиков, стало решение федерации сыграть матч в четверг перед пустыми трибунами на национальном стадионе в столице.

Фанаты заявили, что шаг профсоюза был "беспрецедентным", поскольку в истории футбола не было ни одного другого случая, когда руководящий футбольный орган добровольно просил провести матч без болельщиков.

Это решение вызвало также гнев и среди венгерских фанатов, которые с билетами решили поехать в Болгарию независимо от того, пустят ли их на стадион, и присоединиться к протесту болгарских болельщиков.

На днях сообщалось, что накануне матча между сборными Косово и Израиля в Приштине косовская полиция, опасаясь инцидентов, объявила об усилении мер безопасности.

Ранее федеральная прокуратура Бельгии объявила об аресте 44-летнего выходца из Туниса, который может быть причастен к теракту в Брюсселе, приведшему к смерти двух шведских футбольных болельщиков.