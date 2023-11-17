Швеції та Данії загрожує штраф від ЄС через витік газу з пошкоджених "Північних потоків"

Диверсія на російських газогонах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" призвела до витоку газу в атмосферу й зростання рівня шкідливих викидів, що потенційно загрожує штрафом з боку Європейського Союзу для Швеції та Данії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказала шведська міністерка клімату й довкілля Роміна Пурмохтарі.

Урядовиця прокоментувала опублікований у п’ятницю звіт Управління з питань охорони довкілля Швеції, яке підрахувало, що пошкодження "Північних потоків" призвело до викидів еквівалента 5,8 мільйона тонн вуглекислого газу у 2022 році.

Згідно з попередньою статистикою, загальний обсяг викидів парникових газів, який припав на Швецію, у 2022 році становив 45,2 мільйона тонн.

Управління зазначає, що додаткові викиди не вплинуть на досягнення кліматичних цілей Швеції, але можуть вплинути на її зобов’язання в межах ЄС щодо скорочення викидів до 2030 року. Аналогічна ситуація і в Данії, на викиди якої також вплинула диверсія на російських трубопроводах.

"Буде дуже прикро, якщо це призведе до того, що Швеції доведеться заплатити штраф ЄС – навіть незважаючи на те, що, згідно з попередньою статистикою, ми скоротили наші викиди у 2022 році. Тому Швеція разом з Данією ініціює переговори з Європейською комісією, щоб знайти рішення цього питання", – додала Пурмохтарі.

Як відомо, підрив трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" стався у вересні 2022 року на дні Балтійського моря. Данія, Швеція та Німеччина почали власні розслідування того, що сталось.

Шведський прокурор Матс Юнгквіст, відповідальний за розслідування диверсії на російських газогонах "Північні потоки" в Балтійському морі, сподівається завершити його до кінця року.