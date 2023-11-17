Швеции и Дании грозит штраф от ЕС из-за утечки газа из поврежденных "Северных потоков"

Диверсия на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" привела к утечке газа в атмосферу и росту уровня вредных выбросов, что потенциально грозит штрафом со стороны Европейского Союза для Швеции и Дании.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", сказала шведский министр климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари.

Чиновница прокомментировала опубликованный в пятницу отчет Управления по вопросам охраны окружающей среды Швеции, которое подсчитало, что повреждение "Северных потоков" привело к выбросам эквивалента 5,8 миллиона тонн углекислого газа в 2022 году.

Согласно предварительной статистике, общий объем выбросов парниковых газов, который пришелся на Швецию, в 2022 году составил 45,2 миллиона тонн.

Управление отмечает, что дополнительные выбросы не повлияют на достижение климатических целей Швеции, но могут повлиять на ее обязательства в рамках ЕС по сокращению выбросов до 2030 года. Аналогичная ситуация и в Дании, на выбросы которой также повлияла диверсия на российских трубопроводах.

"Будет очень обидно, если это приведет к тому, что Швеции придется заплатить штраф ЕС – даже несмотря на то, что, согласно предварительной статистике, мы сократили наши выбросы в 2022 году. Поэтому Швеция вместе с Данией инициирует переговоры с Европейской комиссией, чтобы найти решение этого вопроса", – добавила Пурмохтари.

Как известно, подрыв трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошел в сентябре 2022 года на дне Балтийского моря. Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

Шведский прокурор Матс Юнгквист, ответственный за расследование диверсии на российских газопроводах "Северные потоки" в Балтийском море, надеется завершить его до конца года.