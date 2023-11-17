Президентка Єврокомісії: Ганебно, що Росія використовує мігрантів як інструмент

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорила з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо ситуацію на кордоні країни з РФ, де спостерігається ріст кількості нелегальних мігрантів.

Про це фон дер Ляєн написала в Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Використання мігрантів Росією як інструмент є ганебним", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що повністю підтримує заходи, вжиті Фінляндією.

Фон дер Ляєн також подякувала фінській прикордонній службі "за захист європейських кордонів".

Напередодні уряд Фінляндії вирішив закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією в ніч проти суботи, 18 листопада, через зростаючий потік шукачів притулку.

Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту пунктів пропуску на кордоні з РФ.

Фінські прикордонники повідомляли, що за останні місяці через пункти пропуску на південно-східному кордоні до Фінляндії намагалася потрапити винятково велика кількість людей, які не мають в'їзних документів.