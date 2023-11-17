Президент Еврокомиссии: Позорно, что Россия использует мигрантов в качестве инструмента

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо ситуацию на границе страны с РФ, где наблюдается рост количества нелегальных мигрантов.

Об этом фон дер Ляйен написала в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Использование мигрантов Россией в качестве инструмента является позорным", – отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что полностью поддерживает меры, принятые Финляндией.

Фон дер Ляйен также поблагодарила финскую пограничную службу "за защиту европейских границ".

Накануне правительство Финляндии решило закрыть четыре пункта пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

В финском правительстве готовы закрыть остальные пункты пропуска на границе с Россией, если частичное закрытие не даст результата.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.