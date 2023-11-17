У Чехії за добу зібрали понад 120 тисяч євро на Black Hawk для України

Виправлено 22:18. У попередній версії новини була вказана помилкова сума пожертв у євро (1,3 мільйона замість 120 тисяч). Перепрошуємо за помилку.

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) за першу добу збору коштів на гелікоптер Black Hawk для України отримала пожертв на понад 3,2 мільйона крон (понад 120 тисяч євро).

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані спільнокошт-платформи, де оголошений збір.

Чеський збір на Black Hawk стартував напередодні. Мета організаторів – зібрати 105 мільйонів крон, у які оцінюється вартість самого гелікоптера та його обслуговування.

У п’ятницю представники ініціативи "Подарунок для Путіна" показали Black Hawk, який передадуть Україні.

"Він у хорошому стані, і якщо ми його передамо, то його буде використовувати для своїх операцій українська військова розвідка, яка хоче задіяти його для проведення спецоперацій і тренувань пілотів", – розповіли організатори на пресконференції, яку цитує агенція ČTK.

Takhle Čestmír přistával v poledne v Praze na Letné. Odlétáme v 15:30, přijďte se podívat.🚁👍 pic.twitter.com/BSb6c03VYA — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 17, 2023

UH-60 Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky. Він призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також евакуації поранених.

Відомо, що в Україні Black Hawk використовує Головне управління розвідки Міноборони, хоча офіційно жодна держава не підтверджувала наміри передати гелікоптер чи його передання українській стороні.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл".