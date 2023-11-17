В Чехии за сутки собрали более 120 тысяч евро на Black Hawk для Украины

Исправлено 22:18. В предыдущей версии новости была указана ошибочная сумма пожертвований в евро (1,3 миллиона вместо 120 тысяч). Приносим извинения за ошибку.

Чешская инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) за первые сутки сбора средств на вертолет Black Hawk для Украины получила пожертвований на более 3,2 миллиона крон (более 120 тысяч евро).

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные краудфандинговой платформы, где объявлен сбор.

Чешский сбор на Black Hawk стартовал накануне. Цель организаторов – собрать 105 миллионов крон, в которые оценивается стоимость самого вертолета и его обслуживания.

В пятницу представители инициативы "Подарок для Путина" показали Black Hawk, который передадут Украине.

"Он в хорошем состоянии, и если мы его передадим, то его будет использовать для своих операций украинская военная разведка, которая хочет задействовать его для проведения спецопераций и тренировок пилотов", – рассказали организаторы на пресс-конференции, которую цитирует агентство ČTK.

Takhle Čestmír přistával v poledne v Praze na Letné. Odlétáme v 15:30, přijďte se podívat.🚁👍 pic.twitter.com/BSb6c03VYA — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 17, 2023

UH-60 Black Hawk – американский тактический многоцелевой вертолет, разработанный компанией Sikorsky. Он предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых.

Известно, что в Украине Black Hawk использует Главное управление разведки Минобороны, хотя официально ни одно государство не подтверждало намерения передать вертолет или его передачу украинской стороне.

Инициатива "Подарок для Путина" наиболее известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.

Кроме того, у инициативы были и другие крупные успешные сборы, как на 15 мобильных комплексов ПВО и чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, которую назвали "Пршемысл".