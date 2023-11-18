Боррель: Из сектора Газа началась эвакуация родственников работников ЕС

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель объявил о начале эвакуации членов семей работников ЕС, которые находятся в секторе Газа.

Об этом Боррель сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

"Первая группа из 19 человек – иждивенцев персонала ЕС – выехала из Газы", – отметил топ-дипломат Евросоюза, поблагодарив президента Израиля и глав израильского и египетского МИД.

A first group of 19 people – dependants of EU staff – have left Gaza.



I thank President @Isaac_Herzog, FM @elicoh1 and FM Shoukry @MfaEgypt for their support in making this happen and the sustained efforts to allow the remaining EU local staff & their families cross soon. November 18, 2023

Боррель также выразил надежду, что остальные работники ЕС и члены их семей смогут выехать из Газы в ближайшее время.

В секторе Газа с 2005 года действует Миссия пограничной помощи ЕС в Рафахе, которая насчитывает 18 членов персонала. Она помогала палестинским чиновникам проверять поддельные документы и контролировать контрабанду оружия и наркотиков.

Согласно официальной информации, по состоянию на 16 ноября через контрольно-пропускной пункт "Рафах" между сектором Газа и Египтом выехали около 1340 граждан Европейского Союза.

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил об эвакуации Киевом из сектора Газа еще 160 своих граждан и 9 граждан Молдовы, за что поблагодарил глава молдавского МИД Нику Попеску.