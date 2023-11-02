Німеччина переслідуватиме сексуальне насильство на війні як воєнні злочини

Уряд Німеччини 1 листопада схвалив законопроєкт, який кваліфікуватиме сексуальне насильство в зонах воєнних дій у німецьких судах як воєнний злочин і злочин проти людяності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Законопроєкт розробило Міністерство юстиції країни. Згідно з документом, склади злочинів проти людяності та воєнних злочинів адаптують та включать до них сексуальне насильство, сексуальне рабство і примусовий аборт.

Визнання таких дій злочинами проти людяності та воєнними злочинами дасть змогу в майбутньому притягати винних до відповідальності в Німеччині, навіть якщо правопорушення відбулися в інших країнах.

Федеральна міністерка у справах сім'ї Ліза Паус привітала рішення уряду.

"Сексуалізоване насильство, особливо щодо жінок, уже давно систематично використовується терористами у збройних конфліктах по всьому світу як тактична зброя", – заявила вона агентству AFP.

За словами Паус, новий законопроєкт також є реакцією федерального уряду Німеччини на злодіяння, вчинені під час нападу Росії на Україну.

Крім того, міністерка згадала про близькосхідний конфлікт, висловивши обурення організованим і демонстративним сексуальним насильством бойовиків ХАМАС над єврейськими жінками під час терористичної атаки на Ізраїль.

У березні 2022 року Німеччина почала збирати докази для переслідування можливих воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні. Генпрокурор Німеччини Петер Франк повідомив, що докази зібрано "у тризначному діапазоні".

Нещодавно Фонд Джорджа та Амаль Клуні направив три подання до Федеральної прокуратури Німеччини з проханням відкрити розслідування воєнних злочинів РФ, скоєних в Україні. Усі три досьє подані щодо командирів вищого та середнього рівня.