Германия будет преследовать сексуальное насилие на войне как военные преступления

Правительство Германии 1 ноября одобрило законопроект, квалифицирующий сексуальное насилие в зонах военных действий в немецких судах как военное преступление и преступление против человечности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Законопроект разработало Министерство юстиции страны. Согласно документу, составы преступлений против человечности и военных преступлений адаптируют и включат в них сексуальное насилие, сексуальное рабство и принудительный аборт.

Признание таких действий преступлениями против человечности и военными преступлениями позволит в будущем привлечь виновных к ответственности в Германии, даже если правонарушения произошли в других странах.

Федеральная министерша по делам семьи Лиза Паус приветствовала решение правительства.

"Сексуализированное насилие, особенно в отношении женщин, уже давно систематически используется террористами в вооруженных конфликтах по всему миру как тактическое оружие", – заявила она агентству AFP.

По словам Пауса, новый законопроект также является реакцией федерального правительства Германии на злодеяния, совершенные во время нападения России на Украину.

Кроме того, министерша вспомнила о ближневосточном конфликте, выразив возмущение организованным и демонстративным сексуальным насилием боевиков ХАМАС над еврейскими женщинами во время террористической атаки на Израиль.

В марте 2022 г. Германия начала собирать доказательства для преследования возможных военных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Генпрокурор Германии Петер Франк сообщил, что доказательства собраны "в трехзначном диапазоне".

Недавно Фонд Джорджа и Амаль Клуни направил три представления в Федеральную прокуратуру Германии с просьбой открыть расследование военных преступлений РФ, совершенных в Украине. Все три досье представлены командировами высшего и среднего уровня.