30-та держава приєдналася до декларації G7 про "гарантії безпеки" для України

Кіпр став 30-ю державою, яка приєдналася до декларації країн G7 про "гарантії безпеки" для України.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Кіпру за приєднання до Вільнюської декларації "Групи семи" щодо гарантій безпеки для України. Кіпр став 30-ю країною, що приєдналася", – заявив Зеленський, додавши подяку президенту країни Нікосу Христодулідісу.

I am grateful to Cyprus for joining the G7 Vilnius Declaration on security guarantees for Ukraine, becoming the 30th country to do so. I personally thank President @Christodulides. We will continue to strengthen European security together and deepen our bilateral cooperation 🇺🇦🇨🇾