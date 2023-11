30-е государство присоединилось к декларации G7 о "гарантиях безопасности" для Украины

Кипр стал 30-м государством, которое присоединилось к декларации стран G7 о "гарантиях безопасности" для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации "Группы семи" по гарантиям безопасности для Украины. Кипр стал 30-й страной, которая присоединилась", – заявил Зеленский, добавив благодарность президенту страны Никосу Христодулидису.

I am grateful to Cyprus for joining the G7 Vilnius Declaration on security guarantees for Ukraine, becoming the 30th country to do so. I personally thank President @Christodulides. We will continue to strengthen European security together and deepen our bilateral cooperation 🇺🇦🇨🇾