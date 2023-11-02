В Париже за антисемитизм арестовали пару из Молдовы

Супругов из Молдовы арестовали в Париже за то, что они наклеили звезду Давида на стену в 10-м округе французской столицы, где за последние дни появились десятки подобных надписей.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует TV8.

Согласно сообщению прокуратуры, обвиняемыми являются 33-летний мужчина и 29-летняя женщина. По словам супругов, на которых донес местный житель, они совершили это преступление по заказу третьего лица.

Отмечают, что пара нелегально находится на территории Франции, поэтому ее ожидает депортация в Молдову.

Ранее сообщалось, что в Париже в ночь на вторник неизвестные нарисовали около 60 звезд Давида на стенах зданий, полиция разыскивает причастных.

Прокуратура начала расследование по факту нанесения ущерба имуществу с отягчающим обстоятельством связи с расой, этническим происхождением или религией.

Парижские депутаты мэрии массово отреагировали на инцидент, назвав его возмутительным и неприемлемым и отсылкой к событиям перед и во время Второй мировой войны.

В середине октября такие случаи зафиксировали в Берлине.

Напомним, также во вторник полиция Парижа открыла огонь по женщине, угрожавшей взорвать себя.

Кроме того, в последние недели страну "лихорадит" от волны фальшивых минирований.