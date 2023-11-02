Президентка Угорщини обговорить зі Столтенбергом вступ Швеції в НАТО

Угорська президентка Каталін Новак із 8 по 10 листопада відвідає Брюссель, де проведе низку міжнародних зустрічей, зокрема й із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Новак пробуде в бельгійській столиці три дні й зустрінеться з королем Бельгії Філіпом, прем'єр-міністром Бельгії Александром де Кроо, президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою і Столтенбергом.

Очікується, що під час зустрічі угорська президентка й генсек Альянсу обговорять вступ Швеції в НАТО, який поки не ратифікували дві країни – Туреччина й Угорщина.

У вересні Каталін Новак заявляла в одному з інтерв’ю, що членство Швеції в НАТО зміцнить оборонний альянс, тому "краще ухвалити рішення про вступ якнайшвидше". Тим не менш, питання членства Швеції в НАТО досі не стоїть на порядку денному угорського парламенту.

Угорський уряд уже рік відкладає розгляд питання про членство Швеції в НАТО, формально – вимагаючи "пояснень" від шведської влади. Ситуація не змінилась і після того, як президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після кількох місяців зволікань скерував парламенту країни для ратифікації протокол про вступ Швеції до НАТО.

В угорській опозиції після того закликали негайно зібрати парламент для схвалення вступу Швеції, аби Угорщина не виявилася останньою країною у цьому процесі. Проте у парламенті відхилили пропозицію.