Президент Венгрии обсудит со Столтенбергом вступление Швеции в НАТО

Венгерский президент Каталин Новак с 8 по 10 ноября посетит Брюссель, где проведет ряд международных встреч, в том числе и с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Новак пробудет в бельгийской столице три дня и встретится с королем Бельгии Филиппом, премьер-министром Бельгии Александром де Кроо, президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и Столтенбергом.

Ожидается, что во время встречи венгерский президент и генсек Альянса обсудят вступление Швеции в НАТО, которое пока не ратифицировали две страны – Турция и Венгрия.

В сентябре Каталин Новак заявляла в одном из интервью, что членство Швеции в НАТО укрепит оборонный альянс, поэтому "лучше принять решение о вступлении как можно быстрее". Тем не менее, вопрос членства Швеции в НАТО до сих пор не стоит на повестке дня венгерского парламента.

Венгерское правительство уже год откладывает рассмотрение вопроса о членстве Швеции в НАТО, формально – требуя "объяснений" от шведских властей. Ситуация не изменилась и после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО.

В венгерской оппозиции после того призвали немедленно собрать парламент для одобрения вступления Швеции, чтобы Венгрия не оказалась последней страной в этом процессе. Однако в парламенте отклонили предложение.