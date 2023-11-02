Корабельная авария возле Германии: затонувшее судно попытаются поднять до конца года

Управление по вопросам судоходства Германии в четверг объявило, что до конца года осуществит еще одну попытку поднять со дна Северного моря грузовое судно Verity, которое затонуло у побережья после столкновения с другим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Генеральное управление по вопросам водных путей и судоходства Германии (GDWS) заявило, что с затонувшего судна Verity сначала вывезут груз, а затем поднимут на поверхность весь корабль.

Сейчас ведется подготовка к водолазной миссии на месте аварии. Водолазы должны проверить, нет ли на затонувшем корабле утечек, требующих срочных мер – на борту судна был дизель. Но для этого ждут лучшей погоды, потому что пока на севере Европы бушует шторм.

Напомним, авария произошла около 5 утра 24 октября. В 12 морских милях (22 километрах) к юго-западу от архипелага Гельголанд столкнулись грузовые суда – Polesie под флагом Багамских островов и Verity под флагом Великобритании. Verity после этого затонуло и лежит на глубине около 30 метров, члены экипажа могли остаться внутри.

В результате несчастного случая один человек с Verity подтвержденно погиб, двух спасли, четырех, которые считаются пропавшими без вести, позже объявили погибшими.

Министр окружающей среды Нижней Саксонии Кристиан Мейер в комментарии СМИ говорил, что судно не разломилось на части и утечки еще не было.