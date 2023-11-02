Австрия первой в ЕС готовится депортировать нелегальных мигрантов в третью страну

Министры внутренних дел Великобритании и Австрии Суэлла Браверман и Герхард Карнер в четверг подписали соглашение о сотрудничестве, которое в частности предусматривает внедрение совместной практики депортации нелегальных мигрантов в третью страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Великобритания в прошлом году ввела схему депортации нелегальных мигрантов в Руанду – страну, которая согласилась принимать определенное количество искателей убежища и размещать их у себя в ожидании решения британских миграционных органов.

Депортации в Руанду можно избежать только в случае, если мигрант докажет риск "серьезного и необратимого вреда".

Схему неоднократно критиковали правозащитники, поскольку она нарушает права мигрантов на справедливое рассмотрение их заявок на убежище, в том числе и в судах. Европейский суд по правам человека несколько раз обязывал Британию не депортировать мигрантов в Руанду.

Австрия стала первой европейской страной, кроме Британии, которая также будет внедрять схему депортации нелегальных мигрантов в третью страну.

Австрийская схема будет отличаться от британской тем, что людям, депортированным в третью страну, будет разрешено вернуться в Австрию, если их заявления о предоставлении убежища будут удовлетворены. Тем, кому будет отказано, будут возвращать на родину.

Австрия также настаивает на том, чтобы ЕС ввел схему депортации в третью страну по всей Европе в рамках изменений, направленных на борьбу с увеличением количества мигрантов из стран Средиземноморья и восточных границ ЕС.

Напомним, что в июне апелляционный суд в Британии признал незаконной схему с депортацией беженцев.

После обжалования со стороны правительства рассмотрение дела начал Верховный суд Британии, который, как ожидается, примет решение в декабре. До того депортация искателей убежища в Руанду приостановлена.