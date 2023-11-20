Чехія може не виконати зобов'язань перед НАТО наступного року

Чехія може не виконати своїх зобов'язань перед НАТО наступного року – досягнення цільового показника видатків на оборону з бюджету обсягом 2% від ВВП.

Про це заявила міністерка оборони Яни Чернохова, пише "Європейська правда" з посиланням на Radio Prague International.

Міністерка зазначила, що в уряді усвідомлюють можливість того, що зобов’язання перед НАТО не буде досягнуто у наступному році.

"Я не брешу, бо не знаю, чи вийде це. Ми робимо все можливе, щоб Північноатлантичний альянс визнав деякі статті бюджету як витрати на оборону. Деякі позиції безперечні, а за деякі позиції ми боротимемося", – прокоментувала Чернохова.

З рекордних 160 млрд крон (близько 6,2 млрд євро), які уряд має намір наступного року направити на оборону, понад 8,5 млрд мають отримати установи, які не належать до оборонного відомства, зокрема, Управління державних матеріальних резервів, Мінтранс та Національне управління кібер- та інформаційної безпеки.

У зв'язку з цим Чехія має довести Альянсу, що ці витрати пов'язані із обороною держави.

У червні чеський президент Петр Павел підписав закон, згідно з яким Чехія повинна щороку витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого ВВП, як це передбачають домовленості в межах НАТО.

Закон був остаточно схвалений парламентом наприкінці травня.

Зазначимо, що у 2022 році оборонні витрати Чехії становили лише 1,34% від ВВП.