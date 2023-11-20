Чехия может не выполнить обязательств перед НАТО в следующем году

Чехия может не выполнить своих обязательств перед НАТО в следующем году – достижение целевого показателя расходов на оборону из бюджета в объеме 2% от ВВП.

Об этом заявила министр обороны Яны Чернохова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Prague International.

Министр отметила, что в правительстве осознают возможность того, что обязательства перед НАТО не будут достигнуты в следующем году.

"Я не вру, потому что не знаю, получится ли это. Мы делаем все возможное, чтобы Североатлантический альянс признал некоторые статьи бюджета как расходы на оборону. Некоторые позиции бесспорны, а за некоторые позиции мы будем бороться", – прокомментировала Чернохова.

Из рекордных 160 млрд крон (около 6,2 млрд евро), которые правительство намерено в следующем году направить на оборону, более 8,5 млрд должны получить учреждения, которые не относятся к оборонному ведомству, в частности, Управление государственных материальных резервов, Минтранс и Национальное управление кибер- и информационной безопасности.

В связи с этим Чехия должна доказать Альянсу, что эти расходы связаны с обороной государства.

В июне чешский президент Петр Павел подписал закон, согласно которому Чехия должна ежегодно тратить на оборону не менее двух процентов своего ВВП, как это предусматривают договоренности в рамках НАТО.

Закон был окончательно одобрен парламентом в конце мая.

Отметим, что в 2022 году оборонные расходы Чехии составляли лишь 1,34% от ВВП.