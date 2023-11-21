Глава Еврокомиссии: Будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы.

Обращение она обнародовала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Десять лет достоинства. Десять лет гордости. Десять лет стремления к свободе. Холодные ноябрьские ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Вся страна вышла на улицы и заговорила одним голосом. Вы сказали: Украина принадлежит к Европе, и наше будущее – с вами", – заявила фон дер Ляйен.

Вот почему, отметила она, народ Украины носил на плечах европейские флаги, бросая вызов снайперам и спецназовцам.

"Вы решили быть хозяевами своего собственного будущего. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, ясно: будущее Украины – в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец только началось. Слава Украине! Да здравствует Европа!" – сказала президент Еврокомиссии.

Ten years of dignity.



Of pride.



Of striving for freedom.



The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.



Today, it is clearer than ever.



The future of Ukraine is in the European Union.



The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2023

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню достоинства и свободы заверил, что усилия Украины на пути в ЕС должны непременно завершиться полноправным членством и звезда Украины должна засиять на флаге ЕС.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства подчеркнула, что без Украины семья ЕС остается неполной.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В декабре этого года Украина надеется получить политическое согласие лидеров ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Киев надеется, что на практике переговоры – сложный и длительный процесс – могут начаться весной следующего года.

На пути "зеленому свету" декабрьского решения может стать Венгрия, которая обещает блокировать начало переговорного процесса с Киевом.