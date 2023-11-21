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Глава Еврокомиссии: Будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось

Вторник, 21 ноября 2023, 09:34

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы.

Обращение она обнародовала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Десять лет достоинства. Десять лет гордости. Десять лет стремления к свободе. Холодные ноябрьские ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Вся страна вышла на улицы и заговорила одним голосом. Вы сказали: Украина принадлежит к Европе, и наше будущее – с вами", – заявила фон дер Ляйен.

Вот почему, отметила она, народ Украины носил на плечах европейские флаги, бросая вызов снайперам и спецназовцам.

"Вы решили быть хозяевами своего собственного будущего. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, ясно: будущее Украины – в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец только началось. Слава Украине! Да здравствует Европа!" – сказала президент Еврокомиссии.

Президент Владимир Зеленский в обращении ко Дню достоинства и свободы заверил, что усилия Украины на пути в ЕС должны непременно завершиться полноправным членством и звезда Украины должна засиять на флаге ЕС.

Глава литовского правительства Ингрида Шимоните в 10-ю годовщину начала Революции достоинства подчеркнула, что без Украины семья ЕС остается неполной.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС и получила статус кандидата. В декабре этого года Украина надеется получить политическое согласие лидеров ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Киев надеется, что на практике переговоры – сложный и длительный процесс – могут начаться весной следующего года.

На пути "зеленому свету" декабрьского решения может стать Венгрия, которая обещает блокировать начало переговорного процесса с Киевом.

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