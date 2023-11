Глава Еврокомиссии: Будущее, за которое боролся Майдан, наконец началось

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила украинский народ с Днем достоинства и свободы.

Обращение она обнародовала в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Десять лет достоинства. Десять лет гордости. Десять лет стремления к свободе. Холодные ноябрьские ночи Евромайдана навсегда изменили Европу. Вся страна вышла на улицы и заговорила одним голосом. Вы сказали: Украина принадлежит к Европе, и наше будущее – с вами", – заявила фон дер Ляйен.

Вот почему, отметила она, народ Украины носил на плечах европейские флаги, бросая вызов снайперам и спецназовцам.

"Вы решили быть хозяевами своего собственного будущего. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, ясно: будущее Украины – в Европейском Союзе. Будущее, за которое боролся Майдан, наконец только началось. Слава Украине! Да здравствует Европа!" – сказала президент Еврокомиссии.

Ten years of dignity.



Of pride.



Of striving for freedom.



The cold winter nights of Euromaidan have changed Europe forever.



Today, it is clearer than ever.



The future of Ukraine is in the European Union.



The future that the Maidan fought for has finally begun. pic.twitter.com/Z0xD4Ss3Qs