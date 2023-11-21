Прем'єри Іспанії та Бельгії летять на Близький Схід на переговори про врегулювання

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес і його бельгійський колега Александер де Кроо вирушать у четвер на Близький Схід для переговорів зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу і президентом Палестинської національної адміністрації Махмудом Аббасом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Іспанія зараз головує у Раді ЄС, а наступного року головування перейде до Бельгії.

Таким чином, представляючи "подвійне головування в ЄС", обидва прем'єри зустрінуться окремо з прем'єр-міністром Ізраїлю і президентом Палестинської національної адміністрації.

Вони проведуть переговори щодо гуманітарної та політичної ситуації, прагнучи "активно сприяти деескалації та потенційному політичному врегулюванню з боку ЄС", – заявив де Кроо.

І Санчес, і де Кроо підтримують заклик до гуманітарного припинення вогню у секторі Гази.

Говорячи про утворення Палестини, Санчес підкреслив, що "ми будемо працювати в Європі та Іспанії для визнання Держави Палестина".

Молодший лівий партнер по коаліції Санчеса, партія Sumar, включила визнання Палестинської держави як передумову до будь-якої угоди щодо формування уряду в жовтні.

Лише дев'ять з 27 країн-членів ЄС визнають Державу Палестину, включаючи Іспанію та Бельгію.

Де Кроо 7 листопада під час заходу в Брюсселі розкритикував удари Ізраїлю по Газі, заявивши, що вони "більше не є пропорційними".