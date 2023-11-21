Премьеры Испании и Бельгии летят на Ближний Восток на переговоры об урегулировании

Премьер-министр Испании Педро Санчес и его бельгийский коллега Александер де Кроо отправятся в четверг на Ближний Восток для переговоров со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху и президентом Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

Испания сейчас председательствует в Совете ЕС, а в следующем году председательство перейдет к Бельгии.

Таким образом, представляя "двойное председательство в ЕС", оба премьера встретятся отдельно с премьер-министром Израиля и президентом Палестинской национальной администрации.

Они проведут переговоры по гуманитарной и политической ситуации, стремясь "активно способствовать деэскалации и потенциальному политическому урегулированию со стороны ЕС", – заявил де Кроо.

И Санчес, и де Кроо поддерживают призыв к гуманитарному прекращению огня в секторе Газы.

Говоря об образовании Палестины, Санчес подчеркнул, что "мы будем работать в Европе и Испании для признания Государства Палестина".

Младший левый партнер по коалиции Санчеса, партия Sumar, включила признание Палестинского государства как предпосылку к любому соглашению по формированию правительства в октябре.

Только девять из 27 стран-членов ЕС признают Государство Палестина, включая Испанию и Бельгию.

Де Кроо 7 ноября во время мероприятия в Брюсселе раскритиковал удары Израиля по Газе, заявив, что они "больше не являются пропорциональными".