Німеччина планує будівництво великого залізничного тунелю до Чехії

Німеччина оголосила про плани будівництва найдовшого в країні залізничного тунелю через Рудні гори вздовж німецько-чеського кордону.

Як пише "Європейська правда", про це заявила державна залізниця Deutsche Bahn, повідомляє DPA.

Очікують, що залізничний тунель довжиною близько 30 кілометрів від німецького міста Гайденау до чеського міста Усті-над-Лабем значно скоротить час у дорозі між Прагою та Дрезденом.

Deutsche Bahn зазначила, що розглядалися й інші варіанти, але компанія дійшла висновку, що один довгий тунель буде найкращим рішенням з економічних, екологічних та технічних причин.

Новий будівельний проєкт вважається європейським інфраструктурним пріоритетом. Існуючі залізничні лінії, що проходять через долину річки Ельба, наближаються до межі своєї пропускної спроможності, а також періодично підтоплюються.

Втім, Однак може пройти 20 років, перш ніж перші поїзди проїдуть тунелем, адже поточні плани Deutsche Bahn мають на меті розпочати будівництво тунелю приблизно в 2032 році, тоді як будівельні роботи, як очікують, займуть близько 12 років.

Поїздка між Прагою та Дрезденом, яка зараз займає близько 2,5 годин, завдяки новому маршруту скоротиться до однієї години. Залізнична лінія також скоротить час подорожі для пасажирів, які прямують з Берліна чи Гамбурга до Відня, Братислави чи Будапешта.

Вона також є частиною ширшого європейського залізничного коридору від німецьких портів на Північному морі та Балтиці до Стамбула та Афін.

За словами представника Deutsche Bahn у землі Саксонія Мартіна Вальдена, проєкт також збільшить вантажопотік на критично важливому сполученні між Німеччиною та іншими центральноєвропейськими країнами.

Нагадаємо, влітку у Швейцарії через аварію на кілька місяців закрили найдовший у світі залізничний тунель.