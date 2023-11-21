Германия планирует строительство большого железнодорожного тоннеля в Чехию

Германия объявила о планах строительства самого длинного в стране железнодорожного тоннеля через Рудные горы вдоль немецко-чешской границы.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила государственная железная дорога Deutsche Bahn, сообщает DPA.

Ожидается, что железнодорожный тоннель длиной около 30 километров от немецкого города Гайденау до чешского города Усти-над-Лабем значительно сократит время в пути между Прагой и Дрезденом.

Deutsche Bahn отметила, что рассматривались и другие варианты, но компания пришла к выводу, что один длинный тоннель будет лучшим решением по экономическим, экологическим и техническим причинам.

Новый строительный проект считается европейским инфраструктурным приоритетом. Существующие железнодорожные линии, проходящие через долину реки Эльба, приближаются к пределу своей пропускной способности, а также периодически подтапливаются.

Впрочем, однако может пройти 20 лет, прежде чем первые поезда проедут по тоннелю, ведь текущие планы Deutsche Bahn имеют целью начать строительство тоннеля примерно в 2032 году, тогда как строительные работы, как ожидается, займут около 12 лет.

Поездка между Прагой и Дрезденом, которая сейчас занимает около 2,5 часов, благодаря новому маршруту сократится до одного часа. Железнодорожная линия также сократит время путешествия для пассажиров, следующих из Берлина или Гамбурга в Вену, Братиславу или Будапешт.

Она также является частью более широкого европейского железнодорожного коридора от немецких портов на Северном море и Балтике до Стамбула и Афин.

По словам представителя Deutsche Bahn в земле Саксония Мартина Вальдена, проект также увеличит грузопоток на критически важном сообщении между Германией и другими центральноевропейскими странами.

Напомним, летом в Швейцарии из-за аварии на несколько месяцев закрыли самый длинный в мире железнодорожный тоннель.