Боррель: ЕС сталкивается с ростом враждебности мусульман из-за позиции по войне в Газе

Евросоюз сталкивается с растущей враждебностью в мусульманском мире и за его пределами из-за обвинений в произраильской предвзятости и двойных стандартах в связи с войной в Газе.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью агентству Reuters заявил топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, лидеры арабских стран и палестинские общественные активисты жаловались на то, что ЕС не применяет к войне Израиля в Газе те же стандарты, которые он применяет к войне РФ в Украине.

"Все они действительно критиковали позицию ЕС как одностороннюю", – сказал Боррель.

Он выразил опасения, что это может подорвать дипломатическую поддержку Украины на Глобальном Юге и способность ЕС настаивать на включении положений о правах человека в международные соглашения.

Дипломат добавил, что уже получил сообщение от некоторых министров о том, что они не поддержат Украину во время следующего голосования в ООН.

"Если так будет продолжаться еще пару недель, то враждебность к европейцам (будет расти)", – отметил Боррель.

В ответ на критику дипломат подчеркнул, что человеческие жизни имеют одинаковую ценность везде, и что ЕС единодушно призвал к немедленной гуманитарной паузе для оказания помощи палестинцам в Газе и в четыре раза увеличил гуманитарную помощь для сектора Газы.

Впрочем, арабские лидеры требуют немедленного прекращения израильских бомбардировок, а также раскритиковали ЕС и США за то, что они не осудили израильскую кампанию бомбардировок в Газе, в отличие от реакции Запада на вторжение в Украину.

По его мнению, ЕС должен проявить больше сочувствия к гибели мирных палестинцев в войне Израиля против ХАМАС, начатой в ответ на нападение террористической группировки 7 октября.

Ранее Боррель заявил, что создание государства Палестина было бы лучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Также глава дипломатии ЕС заявил, что после завершения войны между Израилем и террористической группировкой ХАМАС контроль над сектором Газы должен перейти к Палестинской администрации.

Перед этим Боррель призвал Израиль не позволить ярости поглотить его в войне против террористической группировки ХАМАС.