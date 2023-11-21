В Португалии провели масштабные рейды для борьбы с торговлей людьми, в частности из Украины

Во вторник сотни полицейских провели рейды на фермах в южном португальском регионе Алентежу, арестовав 28 человек, подозреваемых в торговле людьми и трудовой эксплуатации.

Как пишет "Европейская правда", об этом информирует Reuters со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители считают задержанных частью преступной группировки, которая эксплуатировала мигрантов из таких стран, как Румыния, Молдова, Украина, Индия, Сенегал и Пакистан, заманивая их в Португалию обещаниями работы на фермах.

Полиция заявила, что провела в общей сложности 78 обысков, в результате которых было изъяла доказательства и идентифицировала десятки жертв.

Задержанных португальских и иностранных граждан подозревают в торговле людьми, соучастии в преступлениях, содействии нелегальной иммиграции, нелегальном трудоустройстве, вымогательстве, отмывании денег и причинении физического вреда и других преступлениях.

В целом в Португалии, особенно в сельскохозяйственном секторе, выросли случаи трудовой эксплуатации, когда бедные мигранты попадают в ловушку неоплачиваемой работы, и торговли людьми.

Совет Европы сообщил, что в 2016-2020 годах португальские власти идентифицировали 1152 вероятных жертв торговли людьми, но количество расследований, судебных преследований и осуждений было низким для такого количества случаев.

Ранее в Португалии суд решил освободить из-под стражи всех пятерых задержанных в рамках коррупционного дела, которое повлекло отставку премьер-министра страны Антониу Кошты.

Сообщалось, что полиция провела более 40 обысков, в частности в официальной резиденции премьера Португалии и в двух министерствах, были задержаны пять человек. Обыски касались расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода. Были задержаны руководитель кабинета премьер-министра Виктор Эскария и бизнесмен Диого Ласерду Мачадо, близкий к Коште.

На фоне скандала 7 ноября Антониу Кошта подал в отставку, а президент Марселу Ребелу ди Соуза принял решение распустить парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы

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