Латвия передаст Чернигову 32 дизель-генератора

Латвия до конца года планирует передать Чернигову 32 дизель-генератора.

Об этом в Twitter (X) написал глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, передает "Европейская правда".

Он пообещал, что Латвия поможет Украине пережить зиму.

Latvia will help Ukraine to get through the winter. Additionally to the energy infranstructure repair supplies already sent, 🇱🇻 plans to send 32 diesel generators to #Chernihiv by the end of the year. At the #G7+ foreign ministers meeting urged partners to continue supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/9TsOed0FBD